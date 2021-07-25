Şükran Ovalı plaj stili için kesenin ağzını açtı

Posta'nın haberine göre; Oyuncu Şükran Ovalı
, eşi Caner Erkin
'in takımı Fenerbahçe
ile kampta olmasının ardından kızı Mihran Ela ile tatile çıktı. Arkadaşlarıyla eğlenen Ovalı, denizde çektirdiği mayolu pozlarını da Instagram
hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen Ovalı, Gözde Seda Altuner'e peş peşe pozlar verdi. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Haberim yok ki ful doğal" notunu düştü.
Ovalı'nın pozlarından çok tercih ettiği mayonun fiyatı gündem oldu. Başarılı oyuncunun ünlü bir markaya ait olan mayoya 6 bin TL verdiği öğrenildi.