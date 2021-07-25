Şükran Ovalı plaj stili için kesenin ağzını açtı

Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen Ovalı, Gözde Seda Altuner'e peş peşe pozlar verdi. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Haberim yok ki ful doğal" notunu düştü.

Ovalı'nın pozlarından çok tercih ettiği mayonun fiyatı gündem oldu. Başarılı oyuncunun ünlü bir markaya ait olan mayoya 6 bin TL verdiği öğrenildi.