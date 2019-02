Şükriye Nine, 3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 38 Başbakan Gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Şükriye Bayram, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 38 başbakan gördü. Şükriye nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederken, Cumhurbaşkanımızı, dünya gözüyle bir kez görmek istiyorum dedi.



İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, eşi Nurşen Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İnegöl'de 100 yaşını aşmış yaşlıları ziyaret ederek hediyeler verdi. Kaymakam Görücü ve beraberindekiler ilk olarak Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan ve 113 yaşında olduğunu söyleyen Şükriye Bayram'ı ziyaret etti. 1906 yılında Sultan Abdulhamit Han döneminde dünyaya gelen Şükriye nine, 113 yıllık yaşamı boyunca, 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 Cumhurbaşkanı ile 38 Başbakan görmenin gururunu yaşıyor. Birinci Dünya, İkinci Dünya ve Balkan Savaşları ile Kurtuluş Savaşı dönemlerini de yaşayan Şükriye nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederken, dünya gözüyle kendisini bir kez görmek istediğini söyledi. 4 çocuk sahibi olan ve torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaşan Şükriye nine, İnegöl'ün köküyüm ben. Allah'a çok şükür. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin, ona 5 vakit dua ediyorum. O bizi yaşatıyor. Allah ona uzun ömürler versin. Onu doğuran anaya Allah cennet makamı versin. Kendisine sesleniyorum; Tayyip oğlum, dünya gözüyle bir kez seni göreyim. Sen de beni gör. Allah senden razı olsun. Sana hep dua ediyorum dedi.



Kaymakam Şükrü Görücü ve beraberindekiler, daha sonra 101 yaşındaki Emine Hatipoğlu ile 100 yaşındaki Azimiye Kılıçer'i ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından konuşan Kaymakam Şükrü Görücü, İlçemizde yaşayan 100 yaşın üzerindeki çınarlarımızı ziyaret ettik. Hepsinin sağlıkları yerinde. İhtiyaçları olduğunda her zaman yanlarındayız dedi. Belediye Başkanı Alper Taban ise, Ulu çınarlarımızı ziyaret ettik. Hepsi iyiler. Bu gönüllere dokunmaktır. İnşallah çok daha güzel olacak her şey dedi.

