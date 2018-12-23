Şükrü Abay Güven Tazeledi

Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğinin 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğinin 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa yeniden Şükrü Abay getirildi.



Diyarbakır'da kanser hastalarıyla ilgili çalışma yürüten Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği 2. Olağan Kongresi gerçekleşti. Cigerğun Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, dernek üye ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Kongre, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay kanserle mücadele çalışmalarına değinerek, 25 yıldan bu yana 4 değişik kanser hastalığını atlattığını ve kanserin her evreden de yenilebileceğini söyledi.



Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sadullah Girgin ise kanser ve meme kanserini anlattı. Daha sonra İskenderpaşa İlköğretim Okulu Folklor Grubu düzenledikleri folklor gösterisiyle büyük beğeni topladı.



Kongrede başkanlığa yeniden Şükrü Abay getirildi. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması

Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma