Son Dakika Haberleri: Şükrü Abay Güven Tazeledi

Şükrü Abay Güven Tazeledi

4 saat önce

Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğinin 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Şükrü Abay Güven Tazeledi, System.String[]
Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğinin 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa yeniden Şükrü Abay getirildi.

Diyarbakır'da kanser hastalarıyla ilgili çalışma yürüten Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği 2. Olağan Kongresi gerçekleşti. Cigerğun Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, dernek üye ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Kongre, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay kanserle mücadele çalışmalarına değinerek, 25 yıldan bu yana 4 değişik kanser hastalığını atlattığını ve kanserin her evreden de yenilebileceğini söyledi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sadullah Girgin ise kanser ve meme kanserini anlattı. Daha sonra İskenderpaşa İlköğretim Okulu Folklor Grubu düzenledikleri folklor gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Kongrede başkanlığa yeniden Şükrü Abay getirildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:06 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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