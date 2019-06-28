Şükrü Birand'ın vefatı
35 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski futbolcu Şükrü Birand için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:09 Kaynak: AA
(TFF) hayatını kaybeden eski futbolcu Şükrü Birand
için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe
'nin eski futbolcusu Şükrü Birand'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet, ailesi, Fenerbahçe Kulübü
ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, PTT
ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Şükrü Birand'ın 14'ü A Milli Takım'da olmak üzere 26 kez ay-yıldızlı formayı giydiği kaydedildi.
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