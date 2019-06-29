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Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

- Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı Nihat Özdemir ve Şenes Erzik, Birand'a son görev için törene katıldıİSTANBUL - Dün hayata gözlerini yuman Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand, Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası...

- Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
Nihat Özdemir ve Şenes Erzik, Birand'a son görev için törene katıldı
İSTANBUL - Dün hayata gözlerini yuman Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand, Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Birand'ın cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, merhumun yakınları ve ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazını ardından, Ali Koç tabutun taşınmasına eşlik etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu, cenazeye çelenk gönderdi.
Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
Şenes Erzik, Nihat Özdemir, Şükrü Birand, Spor
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