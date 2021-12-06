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İsmail Şükrü Çelikalay Alt Geçidi Vatandaşların Hizmetine Sunuldu - Son Dakika

İsmail Şükrü Çelikalay Alt Geçidi Vatandaşların Hizmetine Sunuldu

06.12.2021 16:32
İsmail Şükrü Çelikalay Alt Geçidi Vatandaşların Hizmetine Sunuldu

165 günde trafiğe hazır hale getirilen, Afyonkarahisar'ın en uzun alt geçidi olan Karayolları Alt Geçidi, yapılan açılış töreninin ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

165 günde trafiğe hazır hale getirilen, Afyonkarahisar'ın en uzun alt geçidi olan Karayolları Alt Geçidi, yapılan açılış töreninin ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılışa; Vali Gökmen Çiçek, Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İsmail Şükrü Çelikalay ismini Uygun Gördük

Projelerin toplu açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile yapılacağını söyleyen Başkan Zeybek; "Önceliğimiz ciddi bir trafik yoğunluğu olan bu bölgeydi. Ekiplerimiz ile birlikte mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışarak projesini düzenlediğimiz geçidimizin alt yapısını, içme suyu, kanalizasyon deplase hattını tamamladık. Bu yılın Mayıs ayında inşaatına başladığımız geçidin yapım süresi 195 gündü. Biz arı gibi çalışarak bu süreyi kısalttık ve 165 günde tamamladık. Belediye meclis üyelerimizle bir araya gelerek incelemelerimizi yaptık ve açılışa hazır hale getirdik. Dikey bahçe sistemi ile geçidimizi yeşillendirip, süsleyeceğiz. Bu peyzaj çalışmasını da önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Yüklenici firmaya, emeği geçen ekip arkadaşlarıma gününden önce burayı hizmete almamıza vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar'ın kurtuluşuna ön ayak olmuş, şehrimizin yetiştirdiği alim, mecliste ilk milletvekili olan İsmail Şükrü Çelikalay isminin verilmesini uygun gördük. 20 milyonluk bu yatırım şehrimize ve sürücülerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Olmaz Denileni Yapan Belediye Başkanımızı Tebrik Ediyorum

Alt geçidin 5. 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlamasının inanılması zor bir durum olduğuna değinen Vali Gökmen Çiçek: "Son zamanlarda her haftaya güzel bir müjde ile başlıyoruz. Afyonkarahisar'ı daha ileriye götürmek için birlik ve beraberlik içinde kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu açılışın bir önemi de tamamlanma süresi. Böyle bir yapının 5 buçuk ay gibi kısa sürede ortaya çıkması inanılmaz bir durum. Olmaz denileni yapan Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Her zaman buradaydı inşaatı inceledi, kontrollerde bulundu. Gece gündüz titiz bir takip ile bu muhteşem eseri hizmete aldı. Problemsiz ve sıkıntısız bir şekilde söz verdiği zamanda bu yatırımı şehrimize kazandırdığı için Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapılarak alt geçitte incelemelerde bulunuldu. Direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri ile birlikte alt geçidi trafiğe açtı.

İhale süresi 195 gün olarak belirlenen alt geçit 165 günde tamamlandı. 17 Mayıs 2021 tarihinde başlayan çalışmalar 5, 5 ay sürdü. Konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunacak aynı zamanda Afyonkarahisar'ın trafik yoğunluğunu azaltacak karayolları alt geçidinin toplam uzunluğu 265 metre.

Mehmet Zeybek, Gökmen Çiçek, Karahisar, Yatırım, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İsmail Şükrü Çelikalay Alt Geçidi Vatandaşların Hizmetine Sunuldu - Son Dakika


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