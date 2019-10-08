Son Dakika Haberleri: Şükrü Hanedar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Spor Şükrü Hanedar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şükrü Hanedar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

52 dakika önce

Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın vefat eden babası Ömer Hanedar, son yolculuğuna uğurlandı.

Şükrü Hanedar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın vefat eden babası Ömer Hanedar, son yolculuğuna uğurlandı.

Hanedar için Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim, antrenörler Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş, sarı-kırmızılı futbolcular ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Hanedar'ın naaşı, Küplüce Mezarlığı'nda defnedildi.

Galatasaray, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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