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Şükrü Özyıldız ve Songül Öden'in davası reddedildi
6 saat önce
Öden "Serçe Sarayı" dizisinin, Özyıldız da "Kış Güneşi"nin yurtdışı satışlarından alacakları olduğunu iddia ederek dava açmıştı.
Öden "Serçe Sarayı" dizisinin, Özyıldız da "Kış Güneşi"nin yurtdışı satışlarından alacakları olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Mahkeme, iki ayrı davayı arabulucuya gidilmediği gerekçesiyle reddetti. Endemol Medya Prodüksiyon geçtiğimiz günlerde iflas başvurusunda bulunmuş, şirketin talebi İstanbul 13 Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:18
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