Şükrü Özyıldız ve Songül Öden'in davası reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şükrü Özyıldız ve Songül Öden'in davası reddedildi - Son Dakika Magazin

Şükrü Özyıldız ve Songül Öden'in davası reddedildi

6 saat önce

Öden "Serçe Sarayı" dizisinin, Özyıldız da "Kış Güneşi"nin yurtdışı satışlarından alacakları olduğunu iddia ederek dava açmıştı.

Şükrü Özyıldız ve Songül Öden'in davası reddedildi, System.String[]

Öden "Serçe Sarayı" dizisinin, Özyıldız da "Kış Güneşi"nin yurtdışı satışlarından alacakları olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Mahkeme, iki ayrı davayı arabulucuya gidilmediği gerekçesiyle reddetti. Endemol Medya Prodüksiyon geçtiğimiz günlerde iflas başvurusunda bulunmuş, şirketin talebi İstanbul 13 Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:18 
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