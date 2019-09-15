Sukuk ihracına ilgi büyük

Hazine ve Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları, yurt içi yerleşiklerden çıkarttıkları kira sertifikalarıyla şu ana kadar toplam 85 milyar 290 milyon lira, 2 milyar 403 milyon euro, 36 bin 456 ton altın ve 12 milyar 476 milyon dolarlık ihraç gerçekleştirdi.