Sukuk ihracına ilgi büyük
54 dakika önce
Hazine ve Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları, yurt içi yerleşiklerden çıkarttıkları kira sertifikalarıyla şu ana kadar toplam 85 milyar 290 milyon lira, 2 milyar 403 milyon euro, 36 bin 456 ton altın ve 12 milyar 476 milyon dolarlık ihraç gerçekleştirdi.
Hazine ve Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları, yurt içi yerleşiklerden çıkarttıkları kira sertifikalarıyla şu ana kadar toplam 85 milyar 290 milyon lira, 2 milyar 403 milyon euro, 36 bin 456 ton altın ve 12 milyar 476 milyon dolarlık ihraç gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:55
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