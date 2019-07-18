"Şükür ki can kaybımız yok" - DÜZCE

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Düzce
'de meydana gelen su baskını
ve toprak kayması ile ilgili "Geçmiş olsun, şükür ki bir can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında, bir yaralanma, bu olaydan dolayı yaralanma da söz konusu değil. Her türlü ihtiyaçlar karşılanacak." dedi.
Çataklı, Cumayeri
Kaymakamlığında oluşturulan Kriz Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çataklı, 3 ilçede yoğun yağışın yaşandığını anımsattı.
Dün gece 23.00 sularında başlayan yoğun yağışlar sebebiyle Akçakoca
, Cumayeri ve Gölyaka
ilçelerinde ve bunlara bağlı 23 köyde heyelan, su taşkınları olduğunu aktaran Çataklı, şöyle konuştu:
"Ulaşım ağlarında sorunlar yaşandı, içme suyu hatları ve menfez ile köprüler de hasar gördü. Bu saatten itibaren Düzce Valimizin başkanlığında, koordinasyonda, İl Afet ve Acil Durum Merkezi çalıştırıldı. Geldiğimiz nokta itibariyle yürütülen çalışmalara, Genel Kurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığımızdan şu ana kadar 5 helikopter de destek verdi. An itibariyle 2 helikopterimiz faal, diğerleri görevlerini tamamlayarak döndüler. Sakar ve Zonguldak
İl AFAD
ile Jandarma Genel Komutanlığımızın arama-kurtarma personeli de destek verdi. Toplam 23 köyümüz etkilenmiş durumda. Bu 23 köyden 4 köyde kurtarma faaliyeti şu ana kadar icra edildi. 58 vatandaşımız kurtarıldı, hale 8 vatandaşımız var, ulaşacağımız. Bunlara ulaşımımız var, yani iletişimimiz var. Çok kısa süre içerisinde helikopterlerimiz faal, onları da alacağız."
"Herhangi bir ayıp ihbarı kurumlarımıza yapılmış değil." diyen Çataklı, "Ancak, mümkündür ki bulunduğu yer itibariyle kendini riskte görmeyip haber vermemiş vatandaşlarımız da olabilir. O tür durumların ortaya çıkması durumunda da ilgili kurumlarımız iletişim kanalları açık." Meteorolojinin verdiği bilgiye göre, metrekareye 162 kilogram civarında bir yapış düşmüş. Bu önemli bir miktar, dolayısıyla sel ve heyalana sebep olmuş durumda." diye konuştu.
AFAD, Genel Kurmay Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı
, itfaiye, DSİ, Orman Genel Müdürlüğü
, Karayolları ve STK'lardan da ekiplerin çalışmalara katıldığını ifade eden Çataklı, "Geçmiş olsun, şükür ki bir can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında, bir yaralanma, bu olaydan dolayı yaralanma da söz konusu değil. Her türlü ihtiyaçlar karşılanacak. İlk etapta harcamalar için valiliğimize 500 bin liralık Acil yardım ödeneği aktardık. İlave ihtiyaç olursa onları da gidereceğiz.
İl Afet ve Acil Durum Merkezimiz çalışmalarını yürütüyor. Arkasından hasar tespit çalışmaları yapılacak, tespitler sonucunda yapılması gereken, zaten bilinen şeyler mevzuatımıza göre. İlk anda, çıplak gözle hasarın ne olduğunu söylemek çok gerçekçi olmaya bilir ama objektif kriterleri var bunların." ifadelerinde bulundu.