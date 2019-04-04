Son Dakika Haberleri: Sukurusu ile Doğayı Koruyan Çocuklar Yetişiyor

Sukurusu ile Doğayı Koruyan Çocuklar Yetişiyor

2 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, Tepebaşı'nda geri kazanım konusunda bilincin arttırılması amacıyla çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Sukurusu ile Doğayı Koruyan Çocuklar Yetişiyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, Tepebaşı'nda geri kazanım konusunda bilincin arttırılması amacıyla çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Program çerçevesinde anaokulları Sukurusu'na ziyarette bulunarak eğitimlere katılıyor. Son olarak Nermin Özdemir Anaokulu 5-6 yaş sınıflarından yaklaşık 20 çocuk Sukurusu'nu ziyaret etti. Merkezin uyguladığı; çevre sorunlarının tüketim ve insan etkileriyle ilgisi ve çözüm önerilerini içeren bilinçlendirme programına katılan çocuklar, oyunlar ve görsel materyallerle doğayı korumanın yollarını eğlenceli bir şekilde öğrendi. Çizgi filmler izleyen, ardından atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, birer çevre dostu olarak merkezden ayrıldı.

Sukurusu'nda yapılan çalışmaların dikkat çeken kısmı, ortaya çıkan kağıt ürünün tamamen elde geri dönüştürülmüş olması. Birimde atık kağıtları toplayıp, el yapımı ürünlere dönüştürerek, eski bir zanaat olan kağıt yapımının kendine özel dokusu ve çeşitliliği ile ortaya çıkan tasarımlar üzerine çalışılıyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:49 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Güncel
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