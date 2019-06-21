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Sula kanalı kazısında ceset çıktı

1 saat önce

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA )- İZMİR'in Kınık ilçesinde, tarım arazisinde sulama kanalı yapma amaçlı kepçe ile kazı yapılırken ceset çıktı.

Sula kanalı kazısında ceset çıktı, System.String[]

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA )- İZMİR'in Kınık ilçesinde, tarım arazisinde sulama kanalı yapma amaçlı kepçe ile kazı yapılırken ceset çıktı.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Kınık'ın kırsal Dündarlı Mahallesi Sazlık mevkisinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait kepçe ile Dündarlı Sazlık mevkisinde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı. Kazı sırasında kepçeye önce mont, kazak ve daha sonra da ayakkabı takıldı. Bunun üzerine, kepçe operatörü kazıyı durdurarak Kınık Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine, Kınık Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri ile beraber olay yerine geldi. Yapılan kazı ile tamamen çürümüş ceset bulundu. Çıkan elbiselerin erkek kıyafeti olması üzerine, jandarma ölenin erkek olduğu yönünde araştırma yapıyor.
Çukurdan çıkartalan kemikler toplanarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için eski kayıp vakalarını incelemeye aldı. 


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:35 Kaynak: DHA
DHA, İzmir, Kınık, Güncel
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