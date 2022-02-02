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Sulak alanlar hem suyu temizliyor hem de erozyon kontrolü sağlıyor - Son Dakika

Sulak alanlar hem suyu temizliyor hem de erozyon kontrolü sağlıyor

02.02.2022 11:25
Sulak alanlar hem suyu temizliyor hem de erozyon kontrolü sağlıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, sulak alanların tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak suyu temizlediğini ve erozyon kontrolü sağladığını bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, sulak alanların tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak suyu temizlediğini ve erozyon kontrolü sağladığını bildirdi.

Fahrettin Ulu, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sulak alanların karasal, kıyısal ve denizsel yaşam alanlarını bir araya getiren ekosistemler olduğunu ifade etti.

Yeryüzünde yağmur ormanlarından sonra en zengin ve üretken ekosistemler olan sulak alanların, iklim üzerinde olumlu etkisi olduğuna değinen Ulu, "Sulak alanlar tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak suyu temizler, sediment (Tortu) ve erozyon kontrolü sağlar. Yeraltı sularını beslediği için sel sularını depolayarak taşkınları kontrol altında tutar." ifadelerini kullandı.

Ramsar Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla önemli bir adım atıldığına işaret eden Ulu, korunan alanların sürdürülebilir ve akılcı kullanımı ile gelecek nesillere aktarılmasını sağlamanın kurumlarının en önemli misyonu olduğunu bildirdi.

Meriç Deltası (Edirne) ve Acarlar Longozu'nun (Sakarya) Ramsar kriterlerini taşıyan "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak, Büyük Akgöl (Sakarya), Küçük Akgöl (Sakarya), Keremali (Sakarya) ve İzmit Körfezi (İzmit) göllerinin ise "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edildiğini ifade eden Ulu tescilli sulak alanları daha da artırmak amacıyla çalışmalarının süreceğini açıkladı.

İstanbul'un önemli sulak alanlarından Terkos Gölü'nün fauna açısından zenginliğine işaret eden Fahrettin Ulu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Dünyadaki ana kuş göç yollarından biri olan İstanbul Boğazı'ndan geçerken kuşların barındığı, beslendiği alandır. Araştırmalara göre, Terkos Gölü ve çevresi, 16'sı alanda üreyen, 140 kuş türüne ev sahipliği yaptığı saptanmıştır. Bu türlerden 57'si Avrupa Ölçeğinde Uluslararası Öncelikli Kuş Türleri Listesi'nde yer almaktadır. Göl ve çevresinde yaşamını sürdüren 86 kuş türü de, Bern Sözleşmesi Ek Liste II'de yer almaktadır. Terkos Gölü, bu özellikleri sebebiyle 1992 yılında ÖKA (Önemli Kuş Alanı) olarak belirlenmiştir."

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fahrettin Ulu, Terkos Gölü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sulak alanlar hem suyu temizliyor hem de erozyon kontrolü sağlıyor - Son Dakika


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