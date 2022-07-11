Sulak alanlarda ortaya çıkan Yusufçuk böceği Sarıkamış'ın doğasına renk kattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, son günlerde daha çok görülmeye başlayan Yusufçuk böcekleri ile renklendi.

Son günlerde Keklik Vadisi, Çamaşır Dere, Suludere ve Acısu mevkisindeki sulak alanlarda ortaya çıkan kırmızı, mavi ve mor renkleriyle doğayı süsleyen Yusufçuklar, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.

Her yıl bu mevsimde daha çok görülmeye başlayan rengarenk Yusufçuklar, hem doğaya güzellik katıyor hem de tarıma zararlı canlılar ile beslendikleri için doğal dengenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Amatör doğa fotoğrafçısı Ilgaz Karakurt, AA muhabirine, Sarıkamış'ın çok zengin bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Fotoğrafçılar olarak bu güzellikleri karelerine yansıtmak için Malatya'dan geldiklerini ifade eden Karakurt, "Yusufçuk, kelebek çeşitli böcekler çekmek için buralardayız. Fotoğrafçılara buraları tavsiye ediyorum, gelsinler." diye konuştu.

Amatör fotoğrafçılardan Alper Yıldırım ise son günlerde havaların ısınmasıyla doğa fotoğrafçıları olarak her gün güzel kareler çekmeye çıktıklarını anlattı.