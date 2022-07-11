Sulak alanlarda ortaya çıkan Yusufçuk böceği Sarıkamış'ın doğasına renk kattı - Son Dakika
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Sulak alanlarda ortaya çıkan Yusufçuk böceği Sarıkamış'ın doğasına renk kattı

11.07.2022 11:03

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, son günlerde daha çok görülmeye başlayan Yusufçuk böcekleri ile renklendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, son günlerde daha çok görülmeye başlayan Yusufçuk böcekleri ile renklendi.

Son günlerde Keklik Vadisi, Çamaşır Dere, Suludere ve Acısu mevkisindeki sulak alanlarda ortaya çıkan kırmızı, mavi ve mor renkleriyle doğayı süsleyen Yusufçuklar, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.

Her yıl bu mevsimde daha çok görülmeye başlayan rengarenk Yusufçuklar, hem doğaya güzellik katıyor hem de tarıma zararlı canlılar ile beslendikleri için doğal dengenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Amatör doğa fotoğrafçısı Ilgaz Karakurt, AA muhabirine, Sarıkamış'ın çok zengin bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Fotoğrafçılar olarak bu güzellikleri karelerine yansıtmak için Malatya'dan geldiklerini ifade eden Karakurt, "Yusufçuk, kelebek çeşitli böcekler çekmek için buralardayız. Fotoğrafçılara buraları tavsiye ediyorum, gelsinler." diye konuştu.

Amatör fotoğrafçılardan Alper Yıldırım ise son günlerde havaların ısınmasıyla doğa fotoğrafçıları olarak her gün güzel kareler çekmeye çıktıklarını anlattı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulak alanlarda ortaya çıkan Yusufçuk böceği Sarıkamış'ın doğasına renk kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sulak alanlarda ortaya çıkan Yusufçuk böceği Sarıkamış'ın doğasına renk kattı - Son Dakika
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