Sulak alanlarla ilgili izinler internet üzerinden verilebilecek - Son Dakika
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Sulak alanlarla ilgili izinler internet üzerinden verilebilecek

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sulak alanlarla ilgili izinlerin internet üzerinden verilmeye başlandığı bildirildi.

Sulak alanlarla ilgili izinler internet üzerinden verilebilecek, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sulak alanlarla ilgili izinlerin internet üzerinden verilmeye başlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden "https://saybis.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılan "Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi"ndeki verilerin her gün güncellenerek hizmetin sürdürüldüğü duyuruldu.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, sulak alanlardaki "Sulak alan faaliyet izin başvuruları", "Saz kesim izin başvuruları" ve "Turba çıkarımı başvuruları"nın artık "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden kuruma gelmeye gerek kalmaksızın e-Devlet yoluyla gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:20 Kaynak: AA

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