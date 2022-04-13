Sulama amaçlı kurulan trafoları çalarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te sulama amaçlı tarlalara kurulan trafoları çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde tarlalarda sulama amaçlı kurulan trafoları çaldığı belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurların ifadeleri ve istihbarat çalışması neticesinde bazı bölgelere pusu kuran ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Jandarmaya götürülen zanlıların 15 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.