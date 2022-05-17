Sulama aracı küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama aracı küle döndü

17.05.2022 20:29

Sulama aracı küle döndü Elektrik kontağından çıkan yangın, kamyonu küle çevirdi Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı sulama aracı, boşalan tankere su almaya giderken elektrik kontağından çıkan yangın ile küle döndü.

Sulama aracı küle döndü

Elektrik kontağından çıkan yangın, kamyonu küle çevirdi

DÜZCE - Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı sulama aracı, boşalan tankere su almaya giderken elektrik kontağından çıkan yangın ile küle döndü.

Olay akşam saatlerinde TEM otoyolu Düzce Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.D. idaresindeki 81 AZ 110 plakalı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait Ford marka sulama kamyonu Gişeler mevkiinde refüj sulama çalışmalarının ardından boşalan suyu tekrar depolamaya döndüğü esnada elektrik kontağından bir anda alev almaya başladı. Sürücü Ö.D. tankerde kalan son sular ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bölgeye gelen İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sulama aracındaki alevler söndürüldü. Tamamen küle dönerek kullanılamaz hale gelen araç, çekici vasıtası ile otoparka kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Sulama aracı küle döndü
Sulama aracı küle döndü
Sulama aracı küle döndü
Sulama aracı küle döndü
Sulama aracı küle döndü
Sulama aracı küle döndü

YORUMLAR
500
Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü Bodrum'da 3 iş yeri küle döndü BODRUM'DA 3 İŞ YERİ ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ BODRUM'DA 3 İŞ YERİ ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama aracı küle döndü - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı
23:37 SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 23:49:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sulama aracı küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement