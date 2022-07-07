Sulama aracı yan yattı sürücü içerisinde sıkıştı - Son Dakika
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Sulama aracı yan yattı sürücü içerisinde sıkıştı

07.07.2022 09:29
Sulama aracı yan yattı sürücü içerisinde sıkıştı

Beylikdüzü'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sulama aracı yan yattı.

Beylikdüzü'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sulama aracı yan yattı. Sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların içeriye merdiven sarkıtılmasıyla kurtuldu.

Beylikdüzü Haramidere kavaşağından E5 karayoluna bağlanmak isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 GB 044 plakalı sulama aracı yan yattı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücünün yardımına çevredeki yetişti. Sürücüyü kurtarmak için aracın içerisine merdiven sarkıtıldı. Merdiven yardımıyla sürücü dışarı çıktı. Araçtan çıkan sürücünün korktuğu ve paniklediği görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıyı hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama aracı yan yattı sürücü içerisinde sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama aracı yan yattı sürücü içerisinde sıkıştı - Son Dakika
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