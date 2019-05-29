Son Dakika Haberleri: Sulama borusu patlayınca tarlalar su altında kaldı
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Sulama borusu patlayınca tarlalar su altında kaldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle yaklaşık bin dönüm pamuk ekili alanı su bastı.

Sulama borusu patlayınca tarlalar su altında kaldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle yaklaşık bin dönüm pamuk ekili alanı su bastı.
Mollahamza Mahallesi'nde Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle akan su, yaklaşık bin dönüm pamuk ekili arazide zarara neden oldu.
Çiftçi Yunus Doğantürk, yaptığı açıklamada, köydeki arazilerin su altında kaldığını, kendisinin de 10 dönümde ekili pamuğunun zarar gördüğünü söyledi.
Mustafa Karahan da 30 dönüm pamuk ekili arazisinin zarar oluştuğunu aktararak "Bir yıllık emeğimiz suya kurban gitti. Mağdur olduk. Zararımız büyük." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:42 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Güncel
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