Sulama borusu patlayınca tarlalar su altında kaldı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle yaklaşık bin dönüm pamuk ekili alanı su bastı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:42 Kaynak: AA
'nın Suruç
ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle yaklaşık bin dönüm pamuk ekili alanı su bastı.
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Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle akan su, yaklaşık bin dönüm pamuk ekili arazide zarara neden oldu.
Çiftçi Yunus Doğantürk, yaptığı açıklamada, köydeki arazilerin su altında kaldığını, kendisinin de 10 dönümde ekili pamuğunun zarar gördüğünü söyledi. Mustafa Karahan
da 30 dönüm pamuk ekili arazisinin zarar oluştuğunu aktararak "Bir yıllık emeğimiz suya kurban gitti. Mağdur olduk. Zararımız büyük." diye konuştu.
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