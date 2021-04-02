Sulama borusunda sıkışan 3 yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sulama borusunda sıkışan 3 yavru köpeği itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, girdikleri sulama borusunda sıkışan 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, girdikleri sulama borusunda sıkışan 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akkale Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp, sulama borusunun içerisinden köpek sesi geldiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giderek inceleme yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, borunun içerisinde köpeklerin bulunduğunu belirledi. Boruyu kesen ekipler, mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı. İtfaiye ekiplerince temizlenen ve süt ile beslenen yavru köpekler, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.



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