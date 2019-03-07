Son Dakika Haberleri: Sulama Borusunu Çalan Şahıs Tutuklandı

Sulama Borusunu Çalan Şahıs Tutuklandı

15 dakika önce

Kilis'in Polateli ilçesinde çiftçilerin sulama borusu ile bir iş makinesinin aksamlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Sulama Borusunu Çalan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Kilis'in Polateli ilçesinde çiftçilerin sulama borusu ile bir iş makinesinin aksamlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyünde bir çiftçinin tarlasında sulama amaçlı kullanılan 24 bin metre damlama su borusu ve Gazianep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çimenli köyünde arazideki iş makinesinin aksamlarının çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin A.D. olduğunu belirledi. Ekipler, A.D.'yi Elbeyli ilçesinde belirlenen adresinde yaptığı operasyonla gözaltına aldı. A.D.'nin evinde yapılan aramalarda 24 bin metre damlama sulama borusu, iş makinesinin ait kontrol merkezi (beyin), anahtar takımı, 2 akü, 1 ruhsatsız av tüfeği, çalıntı olduğu değerlendirilen birçok ev eşyası ele geçirildi. Çalıntı mallar, kamyonete yüklenerek sahiplerine teslim edildi. A.D. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Jandarma, Kilis, Polateli, 3. Sayfa
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