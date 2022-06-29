Sulama göletinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sulama göletinde erkek cesedi bulundu

29.06.2022 10:16
Sulama göletinde erkek cesedi bulundu

Van'ın Özalp ilçesindeki sulama göletinde bir erkek cesedi bulundu.

Van'ın Özalp ilçesindeki sulama göletinde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Yukarı Turgalı Mahallesi'ndeki sulama göletinde meydana geldi. Gölette balık tutmaya çalışan bir vatandaş, bir cesetle karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından otopsi işlemleri için cesedi morga kaldırdı. Düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilen cesetle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama göletinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama göletinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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