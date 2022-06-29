Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Yukarı Turgalı Mahallesi'ndeki sulama göletinde meydana geldi. Gölette balık tutmaya çalışan bir vatandaş, bir cesetle karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından otopsi işlemleri için cesedi morga kaldırdı. Düzensiz göçmene ait olduğu değerlendirilen cesetle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama göletinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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