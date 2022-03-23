Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı - Son Dakika
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Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı

23.03.2022 09:43
Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde sulama göletine düşen Eymen Talha Yıldırım (7), hastanede yaşamını yitirdi.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde sulama göletine düşen Eymen Talha Yıldırım (7), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Eymen Talha Yıldırım, arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip, sulama göletine düştü. Yakınlarının sudan çıkarttığı Eymen, çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eymen, doktorların çabasına  rağmen yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Musabeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sulama göletine düşen Eymen Talha, kurtarılamadı - Son Dakika


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