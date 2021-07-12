Sulama göletine düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çocukları ve komşularıyla birlikte pikniğe gittiği Sultanhisar'daki sulama göletine düşen Emine Bulut (46) yaşamını yitirdi.

Nazilli'ye bağlı Karaçay Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Emine Bulut, dün kızları İlknur (16) ve Edanur Bulut'u (14) da yanına alarak komşularıyla birlikte Güvendik Mahallesi'ndeki sulama göletine gitti. Emine Bulut, iddiaya göre gölet kenarında yemek hazırlarken dengesini kaybederek suya düştü. Bulut'un düştüğünü gören kızları, çığlık atarak yardım istedi. Kız çocuklarının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmalarda, Emnie Bulut bulunamadı. Bugün sabah saatlerinde AKUT ve Muğla Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıçları göletin bulunduğu noktaya geldi.