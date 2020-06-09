Sulama göletine giren genç boğuldu - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, gölete giren 4 gençten 19 yaşındaki Emrecan Kurnaz hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Umurlu Mahallesi Musluca Sulama Göletinde meydana geldi. 3 arkadaşı ile birlikte serinlemek için Musluca göletine giren Emrecan Kurnaz, bir anda suda çırpınarak arkadaşlarının gözleri önünde kayboldu. Kurnaz'ı bulamayan arkadaşları, durumu polis ve itfaiye eikplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin de çabası yetersiz kalınca, Kuşadası Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri olay yerine çağrıldı. Ekiplerinin yaptığı arama sonrası Emrecan Kurnaz'ın cansız bedeni suyun dibinden çıkartıldı. Boğularak hayatını kaybeden Kurnaz'ın arkadaşları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayı duyarak gölete gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.Sudan çıkartılan Emrecan Kurnaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.