Sulama göletine giren genç boğuldu - Son Dakika

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, serinlemek için sulama göletine giren Hasan Uygar (16) boğuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyıla birlikte serinlemek için sulama göletine giren Hasan Uygar bir süre sonra suda kayboldu. Uygar'ın suda kaybolduğunu gören arkdaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gölet içinde Hasan Uygar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uygar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.