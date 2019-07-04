Sulama göletine giren genç hayatını kaybetti
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Sakarya'da girdiği sulama göletinde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:11 Kaynak: AA
'da girdiği sulama göletinde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serdivan
ilçesine bağlı Kızılcıklı Mahallesi'nde bulunan sulama göletine giren Yusuf Adak (17), balçık zemine batması nedeniyle bir süre su yüzeyine çıkamadı.
Durumu fark eden çevredekiler tarafından göletten çıkarılan Adak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Adak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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