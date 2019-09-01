Sulama göletine giren iki kişi boğuldu

Manisa'nın Kula ilçesinde iki kişi, girdiği gölette boğuldu. Şahıslardan birisi su yüzeyinde kalmasıyla sudan çıkarılırken, diğer şahıs gözden kayboldu. Arama çalışmaları ise yarın sabaha bırakıldı.



Olay, saat 14.30 sıralarında Kula'ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi'ne yeni yapılan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölete vakit geçirmek için gelen bir şahıs, gölet kenarında bir aracı ve gölet içerisinde çırpınan iki kişiyi gördü. Durumu hemen mahalleli vatandaşlar ile 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı ve suyun akıntılı olması sebebi ile su yüzeyinde bulunan Samet Sefa Sezgin (18), bir süre sonra hareketsiz kaldı. Akıntıya kapılan Sezgin, kıyıya yaklaşık 400 metre ileride bir koyda çalılıklara takılarak durabildi.



Öte yandan 18 yaşındaki Samet Sefa Sezgin ile birlikte gölete girdiği tespit edilen ve gözden kaybolan Akın Karga (43) için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD'a bağlı ekipler su yüzeyinde bir süre botla arama yaparken, havanın kararması sebebi ile arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.



Gölet içerisinde girdikten sonra kaybolan Akın Karga için yarın sabah erken saatlerde, AFAD ve İzmir Polis Arama Kurtarma ekiplerine bağlı dalgıç polislerin arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.



Yarın doğum günüydü



Öte yandan Samet Sefa Sezgin ve Akın Karga'nın gölette boğulduğu haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Suda boğularak yaşamını yitiren Samet Sefa Sezgin'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Boğulan şahısların yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.



Sudan çıkarılan Sezgin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA