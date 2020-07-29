Sulama göletine giren kişi boğuldu - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde sulama göletine giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Çelengöz sulama göletine 3 arkadaşıyla beraber balık tutmak için giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Şefliğinde görevli itfaiye Eri Cihat Akkaş (26), serinlemek amacıyla suya girdi.

Suya girdikten sonra çırpınmaya başlayan Akkaş'a yardım etmeye çalışan arkadaşları sonuç alamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Daha sonra olay yerine gelen AFAD ve Deniz Altı Polis ekipleri de Akkaş'ı bulamayınca İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar ekibi çağırıldı.

Polis kurbağa adamlar yaptığı çalışma sonucu Akkaş'a ulaştı.

Sağlık ekipleri, karaya çıkarılan Akkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede, Akkaş'ın vücuduna balık tutmak amacıyla kullanılan misinanın dolandığı tespit edildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Akkaş'ın cenazesi Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.