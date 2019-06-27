Sulama Göletleri Havuz Değil!

Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Manisa Valiliğinin 30.05.2019 tarih ve 12228 sayılı yazısıyla sulama kanalı ve göletlere vatandaşlarımızın havaların sıcak olmasında dolayı girebilme ihtimalinin olduğunu ve herhangi bir can güvenliği zafiyetinin yaşanmaması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirmiş ve bu konu da kamuoyunun bilgilendirilmesi istenmiştir. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 17 ilçede bulunan küçük ölçekli tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerimize yaz aylarının sıcak geçmesinden dolayı özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından serinleme amaçlı olmak üzere kullanılabilmektedir. Herhangi bir boğulma olayı ile karşılaşmamak ve üzücü sonuçlar yaşamamak adına Vatandaşlarımızın genel sağlık ve can güvenliği için göletlere ve sulama kanallarına serinlemek veya yüzmek amaçlı yaklaşmaması gerekmektedir. Gölet ve sulama kanalarının bu amaçlarla kullanılması tehlikeli ve yasaktır.Göletlerimizde uyarı ve yasak levhaları yer almaktadır. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.