Sulama Gölündeki Tehlikenin Önüne Geçildi
1 saat önce
Batman merkeze bağlı Güvercin köyü Kanatlı mezrasında köylüler tarafından sulama amaçlı yapılan göletin etrafındaki set, son dönemde devam eden sağanak yağışlar sonucu yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Batman
merkeze bağlı Güvercin köyü Kanatlı mezrasında köylüler tarafından sulama amaçlı yapılan göletin etrafındaki set, son dönemde devam eden sağanak yağışlar sonucu yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri Kanatlı mezrasındaki gölette iş makineleri ile kontrollü bir şekilde suyun tahliyesini gerçekleştirdi.
Güvercin köyü Kanatlı mezrasında daha önce köylüler tarafından dere yatağına set çekilerek gölete dönüştürülen Kanatlı gölü, bölgede yağan aşırı yağışlar nedeniyle tamamen doldu. Göletin önüne çekilen sette çatlakların oluşması nedeniyle Kanatlı mezrası sakinleri durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Göletin bulunduğu yere gelen İl Özel İdaresi ekipleri gölete dolan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Olası bir tehlikenin önüne geçmek isteyen İl Özel İdaresi ekipleri Kanatlı mezrasındaki gölette iş makineleri ile kontrollü bir şekilde suyun tahliyesini gerçekleştirdi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:55 Kaynak: İHA
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