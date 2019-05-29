Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:31 Kaynak: İHA
Alınan bilgilere göre olay, bugün öğlen saatlerinde Bahçesaray ilçesine bağlı Yaşlıkavak Mahallesi Garip mezrasında meydana geldi. Havuzun kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düşen N.T.'yi (3) gören yakınları havuza girerek çocuğu çıkarıp kendi imkanları ile Bahçesaray Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde çocuğun öldüğü anlaşıldı, olay ile ilgili olarak Bahçesaray Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek gerekli tahkikata başlanıldı. - VAN
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