Son Dakika Haberleri: Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğlen saatlerinde Bahçesaray ilçesine bağlı Yaşlıkavak Mahallesi Garip mezrasında meydana geldi. Havuzun kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düşen N.T.'yi (3) gören yakınları havuza girerek çocuğu çıkarıp kendi imkanları ile Bahçesaray Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde çocuğun öldüğü anlaşıldı, olay ile ilgili olarak Bahçesaray Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek gerekli tahkikata başlanıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:31 Kaynak: İHA
Van, Bahçesaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü isimler, pedofili ifadeler içeren kitaba sessiz kalmadı! Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 20:02:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]