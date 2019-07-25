Sulama havuzuna düşen çocuk yaralandı
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı bölgesinde sulama havuzuna düşen çocuk yaralandı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
'in Kaman
ilçesine bağlı Savcılı bölgesinde sulama havuzuna düşen çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.Y. (2), Ankara
'dan ailesi ile birlikte Esentepe köyüne geldi. Dedesi R.Y.'nin bahçesinde oynarken aniden ortadan kaybolan A.Y., bahçede bulunan sulama havuzunda bulundu. İlk müdahalesi ailesi tarafından yapılan A.Y., sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Y., ön tedavisi yapıldıktan sonra Ankara Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. - KIRŞEHİR
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