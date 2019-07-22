Son Dakika Haberleri: Sulama havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı
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Sulama havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı

39 dakika önce

Adıyaman'da sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Sulama havuzuna düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]
Adıyaman'da sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Mahallesi Türmüz Yolu üzerinde Şeyho Taşar'a ait inek arazide otlarken arazi içerisindeki sulama havuzuna düştü. İneğin düştüğünü gören inek sahibi ve vatandaşlar ineği çıkartmak istedi fakat başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İtfaiye ekipleri havuza düşen ineği kurtararak, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim etti. - ADIYAMAN
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
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