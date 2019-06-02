Son Dakika Haberleri: Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı
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Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

41 dakika önce

Gümüşhane'de sulama havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren inek, ekiplerce kurtarıldı.

Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı, System.String[]
Gümüşhane'de sulama havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren inek, ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Canca Mahallesi'nde, Cihan Yaşar'a ait inek, sabah saatlerinde tarlada yayılırken yaklaşık 2 metre derinliğindeki üstü açık sulama havuzuna düştü.
İneği düştüğü yerden çıkaramayan Yaşar, Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, halatlar yardımıyla yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ineği sulama havuzundan çıkararak sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Sabah, Gümüşhane, Güncel
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