Son Dakika Haberleri: Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı
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Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

1 saat önce

Artvin'de boş sulama havuzuna düşen inek, uzun uğraşlar sonucu vinçle çıkartıldı.

Artvin'de boş sulama havuzuna düşen inek, uzun uğraşlar sonucu vinçle çıkartıldı.

Şavşat'ın Tepeköy köyü Bayırca Mahallesi'nde, 85 yaşındaki İsrafil Acar'a ait inek, yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş sulama havuzuna düştü.

İneği kendi imkanlarıyla düştüğü yerden çıkaramayan hayvan sahipleri ve komşular, bunun üzerine özel bir firmadan vinç getirtti.

Kuyuya inen vatandaşların halatlarla bağladığı inek, vinç yardımıyla çıkartıldı.

Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.

İsrafil Acar, komşularına ve ineğini dikkatle çıkartan vinç operatörüne teşekkür etti.

Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Tepeköy, Şavşat, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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