Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı - Son Dakika
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Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

25.07.2022 13:03
Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Adıyaman'da sulama havuzuna düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da sulama havuzuna düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Yeşiltepe (Albet) köyünde meydana geldi. Vatandaşlar sulama havuzuna ineğin düştüğü yönünde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) yönlendirildi.

AFAD kurtarma ekipleri olay yerine giderek, sulama kanalına düşen inek halata bağlandı. Halat traktöre bağlanarak vatandaşların yadımı ile kuyudan çekildi. İnek yara almadan kuyudan çıkartıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı - Son Dakika
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