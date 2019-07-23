Son Dakika Haberleri: Sulama havuzuna düşen kişi kurtarıldı
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Sulama havuzuna düşen kişi kurtarıldı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sulama havuzuna düşen kişi kurtarıldı.

Sulama havuzuna düşen kişi kurtarıldı, System.String[]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde sulama havuzuna düşen kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çaltı köyü Değirmenler mevkisinde Adnan Kayalı (58) evin önünde bulunan boş sulama havuzuna dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Yaklaşık 2 metrelik havuza düşmesi sonucu yaralanan Kayalı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik, Kayalı, Çaltı, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:03 Kaynak: AA
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