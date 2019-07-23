Bilecik
'in Söğüt
ilçesinde sulama havuzuna düşen kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çaltı
köyü Değirmenler mevkisinde Adnan Kayalı
(58) evin önünde bulunan boş sulama havuzuna dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Yaklaşık 2 metrelik havuza düşmesi sonucu yaralanan Kayalı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis
ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kayalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.