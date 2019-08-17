Son Dakika Haberleri: Sulama havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Sulama havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

12 dakika önce

Erzincan'da içerisi boş 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşen sokak köpeği, itfaiye ekibinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Sulama havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
Erzincan'da içerisi boş 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşen sokak köpeği, itfaiye ekibinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Erzincan'da sulama havuzuna düşen sokak köpeği, yaklaşık 24 saat burada mahsur kaldı. Köpeğin mahsur kaldığını fark eden bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinden bir görevli havuzun içerisine girdi. Bu sırada köpek kurtulmak için defalarca zıplayarak havuzun duvarını aşmaya çalıştı. Havuzun duvarının son kısmına kadar çıkan köpeğe itfaiye ekibinin bir el desteği de özgürlüğü getirdi. Mahsur kalan köpek havuz içerisinden kurtularak doğaya salındı. - ERZİNCAN
Erzincan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:37 Kaynak: İHA
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