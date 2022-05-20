Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

20.05.2022 09:33

Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandıBOLU Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kardeşiyle oynadığı sırada yangınlarda kullanılmak üzere su alınan havuza düşerek boğulan Hatice Sak (9), son yolculuğuna uğurlandı.

Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

BOLU Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kardeşiyle oynadığı sırada yangınlarda kullanılmak üzere su alınan havuza düşerek boğulan Hatice Sak (9), son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Karaköy köyünde yaşayan Hatice Sak (9), kardeşiyle birlikte oynadığı sırada dengesini kaybederek yangınlarda kullanılmak üzere yapılan sulama havuzuna düştü. Sak'ın havuza düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi. Olay yerine gelen küçük kızın ailesi havuza girerek Hatice Sak'ı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatice Sak'ın cenazesi Karaköy Köyü Cami'de kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Haluk Saygılı, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu Sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu 1 metrelik havuzda boğulan çocuk yaşama döndürüldü 1 metrelik havuzda boğulan çocuk yaşama döndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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