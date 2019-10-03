Son Dakika Haberleri: Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı
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Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akpınar Mahallesi'nde boş sulama havuzuna düşen bir kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kurtarma çalışmasına katılan Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü ekipleri, iğneyle vahşi hayvanı sakinleştirdi. Yaklaşık 2, 5 metre derinliğindeki havuzda mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerinin kullandığı yakalama aparatıyla yukarı çıkarıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kurt, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.


İtfaiye, Akpınar, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:30 Kaynak: DHA
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