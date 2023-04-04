Sulama havuzuna düşen yaşlı kadın boğuldu - Son Dakika
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Sulama havuzuna düşen yaşlı kadın boğuldu

04.04.2023 17:45
Sulama havuzuna düşen yaşlı kadın boğuldu

Karaman'da sulama havuzuna düşen 73 yaşındaki bir kadın boğuldu.

Karaman'da sulama havuzuna düşen 73 yaşındaki bir kadın boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Yukarıkızılca köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Ayşen Şen, köyün tarımsal sulamada kullandığı sulama havuzuna biranda dengesini kaybederek düştü. İhbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düştüğü 1.5 metre derinliğindeki sulama havuzdan çıkarılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayşen Şen'in cansız bedeni cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Yukarıkızılca, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama havuzuna düşen yaşlı kadın boğuldu - Son Dakika


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