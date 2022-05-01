Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı

01.05.2022 10:50
Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman'da sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavruları AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Adıyaman'da sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavruları AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Merkeze bağlı Ahmethoca köyü yakınlarında boş sulama havuzunda domuz yavrularını fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çamura saplanan 3 domuz yavrusunu kurtardı.

Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavrular doğaya salındı.

YORUMLAR
500
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem Turuş-Der'den OSB açıklaması Turuş-Der'den OSB açıklaması

Milli Parklar, Adıyaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:17 İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 10:56:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sulama havuzunda mahsur kalan domuz yavrularını AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement