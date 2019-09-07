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Sulama havuzunda ölü bulundu

46 dakika önce

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, Hasan Hüseyin Oğuz (44), 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda ölü bulundu.

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KONYA'nın Taşkent ilçesinde, Hasan Hüseyin Oğuz (44), 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda ölü bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki Avşar baraj inşaatının yanında bulunan sulama havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, yakınları  Hasan Hüseyin Oğuz'un 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Oğuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede Oğuz'un vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanılmadığı belirtildi. Hasan Hüseyin Oğuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.


Hasan Huseyin, Taşkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:47 Kaynak: DHA
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