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Sulama için güneş sistemi kurdu, elektrik masrafından kurtuldu - Son Dakika

Sulama için güneş sistemi kurdu, elektrik masrafından kurtuldu

26.08.2021 11:47
Sulama için güneş sistemi kurdu, elektrik masrafından kurtuldu, System.String[]

Şanlıurfa'da kendisine ait 300 dönüm arazide tarım yapan Alaaddin Güneş, sulama elektriğini karşılamak amacıyla güneş enerjisi sistemi kurarak, elektrik faturasından tamamen kurtuldu.

Şanlıurfa'da kendisine ait 300 dönüm arazide tarım yapan Alaaddin Güneş, sulama elektriğini karşılamak amacıyla güneş enerjisi sistemi kurarak, elektrik faturasından tamamen kurtuldu.

Geniş tarım arazileri ve sulama ihtiyacının büyüklüğüyle öne çıkan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Sakça köyünde çiftçilik yapan Alaaddin Güneş, örnek bir uygulamaya imza attı.

Şanlıurfa'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı faaliyet gösteren Yalınlı - Onortak Sulama Birliği'ne kayıtlı olan çiftçi Alaaddin Güneş, kendisine ait 300 dönüm arazide sulama ihtiyacını karşıladığı yeraltı suyu için şebeke elektriğini kullanıyordu. Ancak çiftçi Güneş, enerji maliyetlerinin artarak sürdürülemez hale gelmesi üzerine elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılamak için arayışa girdi. Güneş, sulama yapmak için tükettiği elektriği karşılamak amacıyla arazisine 240 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kurdu.

"TOPRAĞI VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREMİYORDUK"

Sistemle yer altından günde 2 bin 400 ton su çıkardıklarını belirten Alaaddin Güneş, "Yıllardır çiftçilik yapıyorum. Arazilerimiz çok geniş. Sulama ihtiyacı çok fazla. Yeraltı suyunu çıkarmak ciddi miktarda enerji gerektiriyor. Yüksek maliyeti nedeniyle arazimizin yarısında sulama yapamıyorduk. Topraklarımızı verimli şekilde değerlendiremiyorduk. Devletten aldığımız tarım desteği elektrik masrafına gidiyordu. Hatta bazen üzerine para bile koymak zorunda kalıyorduk" dedi.

"370 BİN LİRA YATIRIMLA GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KURDUM"

Arayış sonrası yaptığı araştırmada güneş enerjisi sistemlerinin bölgede bilindiğini ve yaygınlaştığını fark ettiğini ifade eden çiftçi Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Güneş enerjisi sistemini herkes konuşuyordu. Önce bu sistemi kullananlardan bilgi aldım. Başta Diyarbakır olmak üzere çevre illere giderek sistemi araştırdım. Bu alanda hizmet veren bir firmayla anlaştık. Geçen yıl mart ayında araziye 96 kW gücünde 240 panelden oluşan güneş sistemi kuruldu. Toplam yatırım maliyeti 370 bin lira oldu. DSİ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bu yıl enerji ve sulama maliyetimizde geçen yıla göre üçte iki oranında düşüş olacağını tahmin ediyoruz. Bu arada bizim projemiz çevredeki diğer çiftçilere örnek oldu. Birçok çiftçi arkadaşımız benzer bir arayışa girdi. Bu sistemlerin bölgede yaygınlaşması çok faydalı olacaktır. Bu sayede çiftçilerimiz enerji ve sulama maliyetinden kurtularak verimli tarım imkanına kavuşabilir."

KAÇKIN: "YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÜZDE 50 HİBE VERİLİYOR"

Dicle Elektrik Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkın Şanlıurfalı çiftçi Alaaddin Güneş'i köyünde ziyaret ederek kurulan sistemi inceledi. Kaçkın, artan enerji maliyetlerinin tarımsal sulamada ciddi bir yük getirdiğine dikkat çekerek elektrik aboneliği olsun veya olmasın güneş enerjisi sistemi ile sulama yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kaçkın şu bilgileri verdi:

"Elektrik aboneliği olmayanlar için bu sistemi kullanmak çok basit. Sulama için kullandığınız pompanın gücüne göre tasarlanmış bir güneş enerji sistemi ile sulama yapabilirsiniz. Eğer bir elektrik aboneliğiniz var ise bu konuda ilgili dağıtım şirketine başvuru yapmanız gerekiyor. Zira on-grid, yani şebeke bağlantılı güneş sistemi kurduğunuzda mahsuplaşma hakkınız da bulunmakta. Sistemle üretilen enerji, ihtiyacı karşılamaz ise eksik kısım şebekeden çekiliyor, tüketim fazlası olursa bu kez şebekeye satabiliyorsunuz."

Kaçkın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Tebliği çerçevesinde tarımsal sulamada güneş enerjisi hibesi verildiğini belirterek, "Desteğin sadece sulama için olduğu sanılsa da aslında tarıma yönelik geniş bir kapsama alanı var. İşleme, paketleme, ambalaj vs tesisler için yenilenebilir enerji kullanımı teşvik ediliyor. Rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların kullanılmasına devlet tarafından yüzde 50 oranında destek veriliyor" dedi.


Sulama için güneş sistemi kurdu, elektrik masrafından kurtuldu
Sulama için güneş sistemi kurdu, elektrik masrafından kurtuldu
Sulama için güneş sistemi kurdu, elektrik masrafından kurtuldu

Şanlıurfa, Çiftçi, Enerji, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sulama için güneş sistemi kurdu, elektrik masrafından kurtuldu - Son Dakika


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