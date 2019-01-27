Sulama Kanala Düşen Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
53 dakika önce
Sulama kanala düşen vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldıAKSARAY - Aksaray'da mezarlık içerisinden geçen sulama kanalına düşen sara hastası vatandaş itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Sulama kanala düşen vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı
AKSARAY - Aksaray
'da mezarlık içerisinden geçen sulama kanalına düşen sara hastası vatandaş itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Olay, Bahçeli Mahallesi Ervah Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlığın yakınlarında oturan ve sara hastası olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Arif Anaz, gezmek için mezarlığa girdi. Mezarlık içerisinden geçen sulama kanalının kenarından giderken aniden sara nöbeti tutan ve dengesini kaybeden Arif Anaz, boş olan sulama kanalının içine düştü. Mezarlıktaki diğer vatandaşların görmesi üzerine durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ve Aksaray Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, kanalda mahsur kalan vatandaşı kurtardı. Hafif yaralanan vatandaş ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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