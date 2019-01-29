Sulama Kanalı Arasına Sıkışan İnek Kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalının arasına sıkışan inek kurtarıldı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde sulama kanalının arasına sıkışan inek kurtarıldı.
Baykuş Mahallesi'nde yaşayan Bakır Olgul, ineğini bulamayınca çevrede aramaya başladı.
Mahallenin yakınlarından geçen iki sulama kanalının arasına sıkışan ineğini gören Olgul, hayvanı kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.
Olgul, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:05 Kaynak: AA
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