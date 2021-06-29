Sulama kanalı, baraj, gölet ve akarsulara girilmesi yasaklandı - Son Dakika

Sakarya Valiliği, kent sınırları içerisinde boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesini yasakladı.

Kentte yaşanacak boğulma vakalarının önüne geçmeyi hedefleyen Sakarya Valiliği bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda kent sınırları içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj, gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklandı. Alınan kararlar doğrultusunda, suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanacağı, 15 yaşından küçük bireylerin ise sudan çıkartılıp uzaklaştırılacağı belirtildi.

Özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla tehlikeli bölgelerde suya girmelerinin önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimlerce bilgilendirme çalışması yapılması kararlaştırıldı. Sakarya Valiliğinin yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenmesi adına alınan kararlara uyulmaması durumunda ise ilgili kanun ve madde gereği idari işlem uygulanacağı ifade edildi. - SAKARYA