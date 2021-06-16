Sulama kanalı çevresinde kenevir bitkisi ve 500 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da sulama kanalı çevresinde ekili kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba içesinin Kızılot Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alınan istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri sulama kanalı çevresinde yaptıkları aramada 338 kök kenevir bitkisi ile 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Yapılan araştırma sonucu ekili kenevir ve ele geçen kubar esrarın S.U.'ya ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri firarda olan S.U.'yi yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN