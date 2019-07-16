Son Dakika Haberleri: Sulama kanalı hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sulama kanalı hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı

8 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama kanalının hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Sulama kanalı hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama kanalının hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüş Mahallesi Asmalı mevkisinde bulunan sulama kanalının hidrantında leylek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye ihbar etti. İhbar üzerine leyleğin mahsur kaldığı yere gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kumavşarı şubesi ekipleri, leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrantın içine giren itfaiye ekipleri leyleği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı. - DENİZLİ
Acıpayam, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çobanın fark ettiği kanala düşen otomobilden iki ceset çıkarıldı Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti Niğde polisinden bağ evine kumar baskını Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama kanalı hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]