Sulama kanalı hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı
8 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama kanalının hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:52 Kaynak: İHA
'nin Acıpayam
ilçesinde sulama kanalının hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Gümüş
Mahallesi Asmalı mevkisinde bulunan sulama kanalının hidrantında leylek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye ihbar etti. İhbar üzerine leyleğin mahsur kaldığı yere gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Kumavşarı şubesi ekipleri, leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrantın içine giren itfaiye ekipleri leyleği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı. - DENİZLİ
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